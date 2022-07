Fim da novela: Bayern aceita proposta e Lewandowski tem novo clube; confira

Apalavrados desde fevereiro, Lewa e Barça a ainda precisavam chegar a um acordo com o clube bávaro para a saída do atacante. Segundo Romano, a equipe espanhola pagará cerca de 50 milhões de euros (R$ 272 milhões) para contar com o jogador. O contrato deve ser assinado ainda neste final de semana.

Ainda de acordo com o jornalista, Lewandowski recebeu sondagens de outras equipes, mas a exemplo do brasileiro Raphinha, priorizou o contato do Barça. Paris Saint-Germain e Chelsea teriam sido outras equipes a procurarem o Bayern para saber a situação do atleta.