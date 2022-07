O Boletim Infogripe da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), divulgado nesta quarta-feira (13), indica que casos de Síndrome Respiratório Aguda Grave (SRAG) continuam crescendo no Acre.

O estado tem 95% de chances de aumento de casos nas próximas semanas, sendo que a Covid-19 segue como a maioria dos casos.

Dados colocam o estado acreano como uma das 23 unidades da federação com tendência de alta de longo prazo, baseados na evolução de casos observados entre os dias 3 e 9 de julho.

Nas últimas quatro semanas epidemiológicas, 2,2% foram de Influenza A, 0,1% Influenza B, 5,9% vírus sincicial respiratório, e 79,4% de Covid-19.

A situação é preocupante em todo o Brasil. Apenas Distrito Federal, Rio de Janeiro e São Paulo apresentaram estabilidade.

Quando se trata de capitais, Rio Branco está entre as 19 com tendência de crescimento de SRAG a longo prazo, com nível de transmissão muito alto.

Infecções por covid-19 representaram 94,5% das mortes causadas pela SRAG. Na análise por faixa etária, a população adulta é que mais tem predomínio do coronavírus nos casos da Síndrome.