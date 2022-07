Flamengo faz inferno no Maracanã, bate o Atlético-MG e se classifica

Impulsionado por sua torcida, o Flamengo partiu para cima do Atlético. Os donos da casa empurravam os visitantes dentro de seu campo de defesa e criaram todas as grandes chances do primeiro tempo. Na melhor delas, aos 12 minutos, Arrascaeta limpou todo mundo e chutou cruzado para grande defesa de Everton, em um milagre no Maracanã.

O jogo seguiu com o Flamengo dominando a partida e o Atlético tentando sair no contra-ataque. E o Rubro-negro foi recompensado antes do intervalo: Pedro ganhou dividida no meio e serviu Arrascaeta, que só teve o trabalho de tirar de Everson e levar o time da casa com a vantagem para o segundo tempo.

Castigo

O Galo voltou com outra postura para a etapa final. O time mineiro passou a se arriscar mais no ataque e equilibrou as ações da partida. Mas os visitantes foram castigados por uma bobeira na saída de bola aos 19 minutos.

Pedro roubou a bola da zaga e sofreu falta. Na cobrança, o centroavante fez a casquinha e Arrascaeta apareceu livre no segundo pau para marcar o segundo, para delírio da torcida no Maracanã. Era o Flamengo passando à frente no placar agregado e encaminhando a classificação às quartas de final.

As coisas ficaram ainda mais complicadas para o Atlético quando Júnior Alonso foi expulso. O Flamengo só manteve a vantagem até o fim do jogo e garantiu a classificação.

Agora, o Rubro-negro faz de Brasília sua casa por uma semana: no sábado (16/7), enfrenta o Coritiba. Na quarta-feira (20/7), encara o Juventude na Arena BRB Mané Garrincha. As duas partidas são válidas pelo Campeonato Brasileiro. O Atlético-MG visita o Botafogo no domingo (17/7).