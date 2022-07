Flamengo x Athletico-PR: veja onde assistir, escalações, desfalques e arbitragem

Em grande fase desde que eliminou o Galo nas oitavas, o Flamengo tentará novamente fazer valer sua força diante de seus torcedores, que prometem pressionar muito o time do técnico Felipão.

O Athletico vem de derrota por 2 a 0 para o Botafogo, fora de casa, com um time misto. Na Copa do Brasil, o Furacão estreou direto na terceira fase por ser o atual campeão da Sul-Americana e eliminou o Tocantinópolis e Bahia.

Flamengo e Athletico se enfrentaram oito vezes por esta competição. São quatro empates, três vitórias do Fla e uma vitória do Furacão. Do total de 21 gols, 11 foram marcados pelos cariocas, e dez pelos paranaenses.

Transmissão: Globo, com narração de Luís Roberto e comentários de Junior, Roger Flores e Sandro Meira Ricci. SporTV, com narração de Gustavo Villani e comentários de Lédio Carmona, Pedrinho e Fernanda Colombo.

Flamengo – técnico: Dorival Júnior

A tendência é de que o time seja o mesmo que venceu o Atlético-MG, no Maracanã, na fase anterior. Desta vez, o treinador tem no banco os reforços Vidal e Everton Cebolinha, mas a tendência é de que sejam opção no banco.

Provável escalação: Santos, Rodinei, David Luiz, Léo Pereira e Filipe Luís; Thiago Maia, João Gomes, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabigol e Pedro.

Desfalques: Diego Alves está em fase final de condicionamento físico após lesão, Rodrigo Caio trata de um problema no menisco do joelho esquerdo e Bruno Henrique se recupera de grave cirurgia no joelho direito.

Pendurados: Thiago Maia e Everton Ribeiro

Athletico – técnico: Luiz Felipe Scolari

O atacante Pablo foi vetado por causa de um edema na coxa e tentará se recuperar para enfrentar o Estudiantes, dia 4 de agosto, pelas quartas de final da Libertadores. Com isso, o técnico Felipão testou uma formação com três zagueiros.

Provável escalação: Bento; Pedro Henrique, Thiago Heleno e Nico Hernández; Khellven, Hugo Moura, Erick e Abner; David Terans, Canobbio e Cuello.

Desfalques: Orejuela e Vitor Roque (já jogaram a competição); Pedro Rocha (opção – futuro indefinido); Christian, Julimar, Reinaldo e Pablo (departamento médico).