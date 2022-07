Flamengo x Atlético-MG: veja onde assistir, escalações, desfalques e arbitragem

Quem está fora: Rodrigo Caio, com lesão no joelho esquerdo.

O Atlético teve os retornos recentes de Jair e Matías Zaracho do DM. O clube não divulgou a lista de relacionados, mas o atacante Keno está entre eles. Como vem de lesão na coxa, deve começar no banco. Turco pode até mesmo optar por manter Igor Rabello na zaga, além de Otávio no meio, já que Jair tem ritmo de jogo menor. No ataque, fica a dúvida se vai Ademir ou Vargas aberto ao lado de Hulk.

Provável escalação: Everson; Mariano, Nathan Silva, Junior Alonso e Guilherme Arana; Otávio e Allan; Zaracho, Nacho e Vargas (Ademir); Hulk