Fogo queima região de mata e roçado no bairro Placas: moradores ficam apavorados

Um incêndio atingiu no meio da tarde de hoje (16) uma área de mata e de roçado localizado na Rua Porto Acre, bairro das Placas, em Rio Branco. Os moradores relataram que não souberam de onde partiu a queima irregular e reclamaram que todos os anos o problema se repete.

Uma cortina de fumaça, de longe, nas imediações do bairro José Augusto, Aviário e Bosque poderia ver a fumaça provocada pelo incêndio. Em questão de minutos, o fogo consumiu boa parte da região que fica a 50 metros do Igarapé São Francisco, colocando imóveis em iminente perigo.

Moradores informaram que ligaram para o [193] do Corpo de Bombeiros para apagar as chamas. Até a permanência da nossa reportagem no local, nenhuma equipe apareceu.