Foragido por tráfico de drogas é preso com entorpecentes no Acre

O foragido da Justiça Henrique Silva Ferreira, 24 anos, foi preso na noite de quarta-feira (13) acusado de tráfico de drogas, na rua Luzia Ferreira, no Bairro Ivete Vargas, em Rio Branco.

Segundo informações da Polícia Militar, uma guarnição estava fazendo patrulhamento na frente de um local conhecido por ser uma “boca de fumo”, quando os PMs avistaram um homem em atitude suspeita, que ao perceber a aproximação da viatura, tentou fugir, mas foi abordado.

Com Henrique foram encontrados sete papelotes de skunk e uma quantia de R$ 84,00. Foi feita uma busca no sistema e os policiais verificaram que Henrique estava com um mandado de prisão em aberto, pelo crime de tráfico de drogas.

Ainda segundo a PM, o rapaz também responde pelo crime de roubo e agora responderá novamente por tráfico de drogas.

Diante dos fatos foi dada a voz de prisão e Henrique foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes (Defla), para a tomada dos devidos procedimentos.