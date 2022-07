Frio na Expoacre: temperaturas devem baixar nos próximos dias; confira previsão

A Expoacre se aproxima e com ela a chegada de mais uma massa de ar polar no Acre, segundo o pesquisador Davi Friale, extremamente seca, com dias ainda mais ensolarados, porém, com noites frias, principalmente a partir do próximo sábado.

As temperaturas podem variar entre 13ºC e 16ºC ao amanhecer em Rio Branco, Brasileia, Xapuri, Assis Brasil, Plácido de Castro, Sena Madureira e demais cidades do leste e do sul do Acre.

De acordo com Friale, a última semana de julho de 2022 será com dias quentes e ensolarados, com possibilidade de registro de novos recordes de calor no ano no Acre. Até o momento, neste ano, ainda não foi registrada temperatura superior a 36ºC.

“Durante esta semana, a probabilidade de chuvas, na capital acreana, é baixa, porém, caso ocorram, serão rápidas e pontuais, não se descartando eventuais chuvas fortes, com trovoadas, em alguns momentos”, informa Friale.

A partir da próxima sexta-feira, a umidade relativa do ar poderá ficar entre 20 e 30%, caracterizando o estado de atenção para a saúde humana.