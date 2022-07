Fugitivos de penitenciária são vistos na zona rural e polícia pede ajuda para localizar bandidos

O sitiante contou à Polícia Militar que os fugitivos estavam vestindo “uma farda laranja”, supostamente o uniforme usado pelos detentos da penitenciária. Um deles, inclusive, teria sido baleado pela arma do morador.

Moradores que tiverem informações sobre o paradeiro de algum deles, a polícia pede para denunciar através do telefone 190 ou também via WhatsApp (69) 9 9985-0885, o disque-denúncia do Batalhão de Polícia de Fronteira (BPFron).