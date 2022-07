Fundhacre presta contas ao Detran pelo repasse de R$ 15 milhões

A Fundação Hospital Estadual do Acre (Fundhacre) reuniu-se com representantes do Departamento Estadual de Trânsito (Detran/AC) para uma prestação de contas referente ao repasse de R$15 milhões à unidade hospitalar.

“O Detran é uma instituição que, de diversas formas, valoriza a vida. Só temos a agradecer ao órgão que, além contribuir para a segurança do trânsito, também direcionou R$ 25 milhões para o setor de saúde do Estado, sendo que R$ 15 milhões vieram para a Fundhacre”, destacou o presidente da Fundhacre, João Paulo Silva.

O repasse feito pela autarquia vem contribuindo para o melhoramento da infraestrutura cirúrgica e execução das cirurgias eletivas da fundação.

A homenagem à entidade também se deu por meio de uma placa de agradecimento à presidente do Detran, Taynara Barbosa, em reconhecimento aos serviços prestados.

“Estamos muito felizes porque, com essa prestação de contas, vemos que o dinheiro público está sendo utilizado com seriedade e responsabilidade, para servir a sociedade acreana”, enfatizou a presidente.