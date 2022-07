Gabigol se muda para mansão de R$ 12 milhões na Barra; veja fotos

O camisa 9 do Flamengo, Gabigol, se mudou para uma mansão avaliada em em R$ 12 milhões localizada no condomínio Jardim Marapendi, na Barra da Tijuca, bairro da Zona Oeste do Rio de Janeiro, segundo o jornal Extra do Rio de Janeiro.

Com a mudança, Gabigol se tornou vizinho do ex-jogador Edmundo e da atriz Aline Campos. O atacante Rubro-Negro estaria pagando um aluguel mensal de R$ 30 mil pelo imóvel. A casa de três andares tem cerca de 900m², cinco suítes, piscina aquecida, sauna, cinema, escritório, adega climatizada etc, além de um grande salão de jogos que toma conta de um dos andares.