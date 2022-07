Gabriela Queiroz: gastronomia e responsabilidade são as definições para o Restaurante Pão de Queijo

Essa é a turma que cuida da alimentação, saúde, atendimento, festas e sonhos. Uma equipe que zela e trabalha por amor garantindo cada vez mais a confiança dos clientes.

Lembrando que, o funcionamento do restaurante é de segunda a sábado, disponível também por delivery, e quer saber mais?!

Isso mesmo!!! Para você que pretende iniciar a semana no foco, eles já pensam com carinho na sua alimentação: compre o almoço e leve o jantar.

Opção para quem vai fazer pedido em delivery;

Já nas terças-feiras, você indo almoçar no local, a sobremesa é de graça.. uma forma de mimo e gratidão aos clientes.

Sem contar no buffet para qualquer evento que você deseja realizar no espaço!! É tudo muito completo e com opções diversas para todos os gostos.

O restaurante não perde a qualidade e vem cada vez mais atraindo seu público de todas a idades e para todos os momentos especiais, prestigiando junto com você de forma única. Confira alguns registros;

Então tá ai pensando em como organizar seu evento e realizar um sonho?! Já sabe que pode deixar a Pão de Queijo em primeiro lugar da sua lista…. Já entra na rede social @paodequeijo_restaurante e confira de perto alguns momentos especiais que passaram por lá, e as melhores opções de refeição para o seu dia a dia.