Galvez anuncia peneiras no CT Forte Imperador; veja datas

Na busca de não somente fortalecer o Imperador Galvez para as disputas das copas São Paulo de Futebol Júnior e do Brasil de 2023, mas também de proporcionar oportunidades para jovens talentos na faixa etária abaixo dos 20 anos, a comissão técnica do clube imperialista, ao comando do técnico Kinho Brito, anuncia para esta sexta-feira (8) e sábado (9) a realização de peneiras.

De acordo com Kinho Brito, o objetivo será abrir espaço para aqueles que queiram vestir a camisa do clube. Brito disse que na sexta-feira as atividades começam a partir das 14h, enquanto no sábado, os testes estão agendados para o período da manhã, a partir das 8h. Os dois dias de atividades serão realizados no CT Forte Imperador.

Em conversa com a reportagem do jornal Opinião, o técnico Kinho Brito comentou que a ideia será selecionar atletas nascidos a partir de 2003 para aproveitá-los na base do clube para a temporada 2023.

Reforços

A respeito de aproveitar atletas das equipes coirmãs para a disputa da Copinha, o treinador imperialista não colocou empecilho, apesar de comentar que atletas como o meia Marlon e o atacante Luiz (destaques do Andirá na disputa do sub-20) terão idades apenas para competir no torneio paulista e não no certame estadual de juniores da próxima temporada. “Minha ideia já é trabalhar com atletas que joguem não somente a próxima copinha, mas também que venham a fazer parte do elenco de juniores do próximo ano”.

A chegada de Marlon e Luís ao CT do Imperador Galvez vai depender exclusivamente da possibilidade de uma proposta da diretoria imperialista para que ambos venham a disputar pelo clube o Campeonato Acreano de Profissionais de 2023. Caso isso venha a ocorrer e a proposta seja aceita pelos dois jogadores, a dupla poderá figurar entre os relacionados para o torneio paulista.