Galvez e Andirá duelam por título e vaga nas copas São Paulo e do Brasil 2023

Galvez e Andirá fazem na tarde deste sábado (2), no estádio Florestão, a partir das 15h, a decisão do Campeonato Acreano Sub-20. Os dois times entram no gramado em condições iguais e um empate no tempo normal leva a decisão do título às cobranças de penalidades.

O Galvez chega para a decisão com força máxima. O técnico Kinho Brito ganhou para o jogo decisivo diante do Morcego o retorno do atacante Igor Bahia. O atleta esteve com um problema clínico na virilha e foi poupado durante o jogo da semifinal contra o Rio Branco.

Ciente de um jogo que pode ser decidido em apenas um detalhe, o técnico imperialista Kinho Brito realizou um trabalho de bola paradas no fechamento da preparação do Imperador visando o jogo decisivo contra o Andirá. Kinho, que pode ser bicampeão como treinador da categoria, aproveitou o momento para convidar o torcedor do Imperador Galvez a se fazer presente em grande número nas arquibancadas do estádio Florestão. “Tenho certeza de que o nosso torcedor vai prestigiar essa garotada durante a decisão contra o Andirá”.

Por outro lado, o técnico Ley da Silva realizou nesta sexta-feira (1º) os últimos ajustes na equipe morcegueira visando o jogo decisivo contra o Galvez. Um trabalho de bolas paradas ofensivo e defensivo foi realizado e o técnico pediu muita concentração de seus jogadores durante o transcorrer da decisão. Com um problema no tornozelo, o meia Marlon foi poupado das atividades, mas garante que vai estar em campo na grande decisão deste sábado.

Vaga na Copinha

Conforme o regulamento da competição, o campeão da categoria garante vaga na Copa do Brasil Sub-20 e Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2023.