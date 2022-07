Gehlen Diniz reivindica e Sena Madureira ganhará mais dois semáforos

O Governo do Acre, por intermédio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran), projeta implantar ainda neste ano mais dois semáforos na cidade de Sena Madureira. Nesta semana, uma equipe de engenharia de trânsito do referido setor deverá se deslocar ao município para algumas providências.

Mais essa ação do governo atende uma reivindicação do deputado estadual Gehlen Diniz (PP). Em datas anteriores, o parlamentar apresentou tal demanda junto ao Detran dada a necessidade. “O fluxo de veículos em Sena Madureira é muito grande e com os novos semáforos teremos um trânsito mais organizado, onde os índices de acidentes tendem a diminuir”, destacou Gehlen.

Francisco Maia, representante da 4ª Ciretran em Sena, considera mais um avanço importante para a cidade. “Estive recentemente em Rio Branco e recebi a garantia de que, brevemente, os semáforos serão instalados. Lembrando que a atual gestão do governador Gladson Cameli já implantou um semáforo em Sena que funciona no cruzamento da Rua Maranhão com a Avenida Brasil, próximo ao posto Equador. Agradecemos também ao deputado Gehlen Diniz por essa preocupação relacionada ao trânsito”, frisou.

De acordo com os estudos realizados, os dois novos semáforos serão implantados nos seguintes locais: Cruzamento da Rua Benjamin Constant com a Avenida Avelino Chaves (próximo à drogaria do Charles) e no cruzamento da Cunha Vasconcelos com a Avenida Brasil (próximo à Escola Guttemberg Modesto da Costa).