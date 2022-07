Geisy Arruda dança só de calcinha vermelha, rebola demais e parte íntima acaba escapando

Geisy Arruda vive dando o que falar entre seu público ao compartilhar conteúdos ousados. Portanto, dessa vez ela virou assunto e não foi diferente. Através do Instagram, onde acumula mais de 4,5 milhões de seguidores, a famosa publicou um vídeo onde aparece dançando funk. Ao rebolar o bumbum, ela exibe uma roupa vermelha provocante.

Dessa forma, nesse momento, ela deu um show ao som da música ‘Ai Preto’, de L7NNON, em parceria com Bianca e DJ Biel do Furdunchinho. Dessa forma, como look para o vídeo, a musa optou por uma lingerie sensual que destacasse suas cursas e o corpo escultural.

“Aiiii Preto!!! Joga pro homem”, legendou Geisy Arruda. O post já soma mais de 145 curtidas e mitos comentários animados por parte dos seus seguidores. “Nossa que deliciosa”, disse um rapaz. “Que bumbum grande e lindo”, comentou um admirador. “Hoje você superou seus limites!”, observou um seguidor. “Essa sabe ser gostosa viu”, declarou outro internauta. “Linda e maravilhosa”, elogiou mais um fã. “Gastíssima”, escreveu uma seguidora. “Que rebolado gostoso”, elogiou mais um admirador.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Geisy Arruda (@geisy_arruda)

Geisy Arruda é questionada sobre suposta gravidez

Contudo, outro dia Geisy Arruda foi quem foi pega de surpresa. Isso porque os fãs perguntaram se ela estaria grávida, por estar mais gordinha. Desse modo, a famosa resolveu responder aos boatos.

“Você posta uma foto de biquíni , perguntam se você está grávida. Sim, a mesma sociedade que cobra uma Lipo Led ou um tanquinho perfeito a qualquer custo! Morreu uma moça outro dia , tentando satisfazer vocês. Logo, eu decidi que tô grávida. Quero pensão de todos. Em troca de fraldas, dinheiro para a Lipo, que eu sabiamente vou gastar viajando. Valendo! Agora, sustentem o “meu bebê”.”, escreveu debochada.

Sendo assim, Geisy deixou bem claro que isso tudo eram boatos e não parece ter gostado muito da brincadeira.