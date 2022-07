Gladson anuncia aumento no valor da diária para servidores estaduais; valor não era reajustado há 9 anos

O governador Gladson Cameli (PP) anunciou, na última sexta-feira (1), o aumento do valor da diária para os servidores estaduais. A tabela com os novos valores das diárias foi publicada no Diário Oficial ainda na sexta.

O valor da diária é divido em cinco classes, e vai de R$ 150,75 até R$ 576,50 para viagens dentro do estado e de R$ 322,90 até R$ 1.732,60 em viagens para fora do Acre. Veja a tabela detalhada abaixo:

De acordo com o governador, a proposta de aumento dos valores foi apresentada pela Controladoria Geral do Estado (CGE) devido a defasagem dos valores da diárias dos servidores, que há nove anos não sofria reajuste.