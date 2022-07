Gladson critica quem faz politicagem sobre ICMS: “Quem disse que não irei baixar?”

O governador Gladson Cameli, em suas redes sociais, fez uma publicação com crítica àqueles que fazem politicagem com relação a redução do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços (ICMS) sobre os combustíveis, medida que vem sendo discutida entre os estados e o Governo Federal.

“Boa noite, alguém viu eu falando que não irei baixar o ICMS do diesel? Vamos parar de politizar e agir com responsabilidade”, escreveu.

Com relação a redução do ICMS, o Acre ainda não definiu quando passará a vigorar a redução do percentual do ICMS sobre combustíveis, conforme determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça, que na última semana, indicou que as alíquotas do ICMS cobradas sobre todos os combustíveis sejam iguais em todos os estados.

