Gladson pretende decretar ponto facultativo durante a Expoacre

Para estimular a participação da população na Expoacre, que tem movimentado de forma expressiva o comércio e os negócios de uma forma geral, o governador Gladson Cameli anunciou que pretende decretar ponto facultativo nesta segunda-feira (1) e também na terça-feira (2).

A declaração foi dada com exclusividade ao ContilNet, durante entrevista com a digital influencer Juh Vellegas. Ela visitou o galpão institucional e entrevistou Gladson com um tom descontraído que vale a pena conferir.

“Eu acho que vou pedir ponto facultativo, até porque estamos trabalhando daqui. Eu vou despachar daqui. Vou chamar o procurador para definir”, disse Gladson.

