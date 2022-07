O governador Gladson Cameli (Progressistas), revogou a lei queconcedia porte de armas de fogo ao atirador desportivo integrante de entidades de desporto no Acre. O porte garantia a eles o direito de circular com a arma, mesmo fora de competições.

A decisão de Cameli foi publicada no Diário Oficial do Estado nesta sexta-feira (15). A lei, de autoria do deputado estadual Roberto Duarte (MDB), foi aprovada em maio deste ano.

Veja o que diz a publicação: