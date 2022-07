Gleice Damasceno afirma perder trabalhos por posicionamento político

Vencedora do Big Brother Brasil 2018, Gleici Damasceno acumula quase 6 milhões de seguidores no Instagram. Apesar do número, a acriana afirma perder trabalhos por conta de seu posicionamento político.

Lula Livre” ao vivo na TV Globo quando soube que o ex-presidente havia sido preso enquanto estava confinada. Ao sair do reality show, o apoio continuou. Assim que venceu o BBB 18, Gleice declarou “” ao vivo na TV Globo quando soube que o ex-presidente havia sido preso enquanto estava confinada. Ao sair do reality show, o apoio continuou. A influenciadora digital chegou a marcar presença no evento de lançamento da pré-candidatura de Lula (PT) em uma chapa com o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSB). “As pessoas me associam a ele, me pedem que eu faça o ‘L’. Sou filha de programas sociais. Essa é a minha história, e fico honrada quando alguém chega perto de mim e grita ‘Lula Livre’. Passo a entender que ocupo uma visibilidade importante e que o que acredito está claro a todos”, disse em entrevista ao Splash. No entanto, o posicionamento claro de Gleice impactou seu trabalho. “Perdi e perco trabalhos e marcas por ter um lado político bem definido. Acho isso uma bobagem. Quando você contrata um influenciador que tem um posicionamento firme, isso traz valor para a sua empresa, agrega. A verdade é que eu também não quero representar marcas com posicionamentos diferentes do meu, então temos aí um filtro”, declarou.