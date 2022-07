Golpe das panelas: casal usa produtos para clonar cartão em estacionamentos de supermercados do AC

Com recorrentes denúncias, consumidores de supermercados de Rio Branco têm reclamado de um casal que têm aplicado um suposto golpe de clonagem de cartão.



Segundo informações, uma mulher de cabelo loiro em um carro vermelho tem abordado os clientes dos supermercados para oferecer panelas, ao realizar a compra, o cartão é clonado.

Uma mulher não identificada relatou que a situação aconteceu com ela. “Ela ficou insistindo e eu disse que não queria. Ela disse que a panela era de inox cirúrgico e eu pedi para parar de insistir. Ela entrou no carro e ficou olhando para mim do carro e perguntou se eu tinha certeza que não queria, eu perguntei se ela estava surda”, conta.

Outra mulher afirma que a loira fica em um carro, com a presença de crianças e o homem fica em outro carro, e que diversas vezes foram expulsos do estacionamento ou saíram do local antes que a polícia fosse chamada.

Ainda segundo informações, a orientação de profissionais da segurança de alguns desses estabelecimentos é chamar, imediatamente, a polícia.

Ainda segundo informações, a população tem procurado o Procon para denunciar a situação.