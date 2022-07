Gottino invade a grade da Record e confirma informação drástica de avião de famoso: “Urgente”

O apresentador Gottino, no decorrer do Balanço Geral SP, que passou 21 de junho na Record, entrou às pressas no palco do noticiário para revelar um grande susto com o avião de um rapaz conhecido em todo o país.

Trata-se do Neymar, que retornava de sua viagem de férias nos EUA, com destino a São Paulo, mas necessitou realizar um pouso emergencial em Roraima, por causa de um defeito no para-brisa do veículo.

Gottino, que se irritou com plantão na Globo, explicou tudo, em suma. “Notícia urgente chegando, avião Neymar, atenção, avião de Neymar faz pouso de emergência, o jogador estava voltando das férias que passou nos Estados Unidos quando o pára-brisa da aeronave trincou. O destino era São Paulo e ele precisou fazer um pouso de emergência. A namorada dele, a Bruna, estava junto”, declarou Gottino.

“A irmã Rafaella estava no avião também. Vou trazer todas as informações”, disse o jornalista desse jeito, antes de realizar um rápido intervalo e retornar. “O jogador estava voltando das férias quando o pára-brisa da aeronave trincou, lá em cima, no meio do voo. O destino era São Paulo e o avião particular do jogador precisou fazer um pouso de emergência no aeroporto de Boa Vista, em Roraima“, continuou Gottino, dessa forma.

“Para evitar que houvesse uma despressurização teve que desviar a rota e pousar nesse aeroporto em Roraima. Eles seguiam pra São Paulo, depois de uma parada em Barbados, no Caribe. Além de Neymar, estavam a namorada dele, Bruna Biancardi e a irmã Rafaella“, disse o jornalista da Record. Logo após, fotos do famoso no aeroporto passavam.

Gottino entrou às pressas

“Apesar do susto, Neymar dessa forma foi simpático com os funcionários do aeroporto, tirou fotos com muitos deles. O jogador é esperado em Mangaratiba no Rio de Janeiro“, encerrou o apresentador, por fim.