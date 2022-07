Governo muda entendimento sobre exigência de doses de vacina na ExpoAcre

O governo do Estado publicou na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) desta sexta-feira (29) um novo entendimento a respeito da cobrança da carteira de vacinação contra Covid-19 na ExpoAcre 2022.

Antes, 3 doses eram exigidas para entrada na feira. A partir desta sexta, apenas 2 doses mínimas são exigidas para pessoas a partir dos 12 anos.

Quem não foi imunizado, deve apresentar resultado negativo em teste antígeno realizado nas vinte e quatro horas anteriores à abertura do evento.

O uso de máscara durante o tempo de permanência e circulação no ambiente está mantido.

Durante os sete dias de exposição, que terá início no sábado, 30, a Expoacre de Rio Branco contará com três portões de acesso, sendo que em dois deles uma equipe da Vigilância Sanitária do Estado estará presente para o cumprimento das medidas sanitárias contra a covid-19.

A outra barreira será composta por uma equipe do Programa Nacional de Imunização (PNI), para conferir se o participante está devidamente imunizado contra o vírus, o que deverá ser comprovado com a apresentação da carteira de vacinação. Mesmo se o visitante não estiver portando o documento, os profissionais estarão com pronto acesso ao conectUS para a devida comprovação.