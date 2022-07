Governo publica decreto que transforma etapa alimentação em auxílio saúde para servidores do ISE

Foi publicado no Diário Oficial desta quinta-feira (30) o decreto que transforma a etapa alimentação em auxílio saúde para os servidores efetivos do Instituto Socioeducativo do Acre (ISE).

O projeto de lei foi aprovado na Assembleia Legislativa recentemente com objetivo de corrigir uma falha no projeto do Executivo aprovado no fim do ano passado que concedia o auxílio alimentação para todos os servidores públicos do Estado, mas excluía os servidores do ISE.

Como eles não poderiam receber o mesmo auxílio duas vezes, o Governo transformou a etapa alimentação em auxílio saúde, no valor de R$422,40. O valor será retroativo ao mês de março.