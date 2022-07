Há 15 anos como Papai Noel, idoso faz ‘bico’ como ‘Velho do Rio’ e garante renda fora de época

Diferente da novela, Roberto garante que ainda não virou sucuri. “Graças a Deus ainda não virei sucuri não”, brincou o idoso.

Para dezembro, a barba suja do “Velho do Rio” dará lugar aos pelos brancos do bom velhinho. Roberto garante que no fim deste ano o papel de Papai Noel será assumido. “Vou trocar a roupa de Velho do Rio pela indumentária do Papai Noel”, finaliza.