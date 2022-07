Hamilton ficou sem água sob calor de 60ºC em pista na França: ‘Perdi uns 3kg’

Já imaginou dar mais de 50 voltas dentro de um carro de Fórmula 1 sob efeitos de uma onda de calor que atinge todo o continente, por duas horas, sem acesso à hidratação? Foi o que aconteceu com Lewis Hamilton na corrida do GP da França, neste domingo. Segundo colocado, o heptacampeão passou maus bocados sem água enquanto a temperatura da pista beirava os 60ºC e, no ar, acima de 30ºC – um recorde para o temperado verão europeu.