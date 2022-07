Hepatites virais: “Situação em Sena Madureira é preocupante”, diz enfermeira

A Secretaria Municipal de Saúde de Sena Madureira está promovendo durante todo esse mês de julho a campanha de combate e controle às hepatites virais. A meta principal é levar informações aos moradores no sentido de prevenir a doença.

Conforme dados extraídos da saúde local, no período compreendido entre 2007 e 2022, 1.128 pacientes foram diagnosticados com algum tipo de Hepatite. “De fato, a situação em Sena Madureira é preocupante, mas estamos sempre alertando a população em relação aos cuidados. As Hepatites virais atacam o fígado, podendo causar alterações leves, moderadas ou graves no organismo. Na maioria dos casos, a doença ocorre de forma silenciosa”, destacou.

De acordo com ela, as formas mais comuns de transmissão das hepatites, principalmente do tipo B é através de relações sexuais sem preservativo e o compartilhamento de objetos de higiene pessoal.

Nas unidades básicas de saúde é possível fazer o teste rápido. Ao passo em que o paciente é diagnosticado com hepatite, a secretaria faz o encaminhamento do mesmo para o Dr. Alan Areal que há anos atende nessa área em Sena Madureira. “O nosso município detém um número crescente de casos de Hepatite B e Delta, hepatite C e hepatite A. Recomendamos aos moradores que procurem as unidades de saúde para que recebam a dose da Hepatite B que é uma vacina extremamente eficaz”, disse ele.

Com exceção de Rio Branco, Sena Madureira é o único município do Acre que tem o serviço de assistência especializada em infectologia e medicina tropical. Há também um núcleo do SAE, onde os pacientes recebem todo o acompanhamento necessário sem precisar o deslocamento para a capital.

Residente no Bairro Eugênio Areal, em Sena, a dona de casa Ana Cristina tem cirrose hepática e está fazendo todos os procedimentos para tentar um transplante de fígado. “Venho travando essa luta há muito tempo. As dificuldades são grandes e surgem diariamente, mas continuo mantendo a fé em Deus que terei minha saúde de volta”, comentou.

Com a campanha em andamento, todas as unidades de saúde de Sena Madureira estão de portas abertas para dirimir as dúvidas da população sobre essa perigosa doença.