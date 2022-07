Homem de fé: Deyson Araújo se torna o primeiro senamadureirense a liderar a PIBB no município

Convertido ao Evangelho de Cristo há 16 anos, Deyson Rodrigues do Santos é o primeiro pastor nascido em Sena Madureira a assumir a liderança da Primeira Igreja Batista do Bosque (PIBB), no município. Com o falecimento do pastor Wanderley Pedro, ocorrido em dezembro de 2021, ele foi aprovado por três segmentos: Diretoria, Liderança e Assembleia Geral.

Até então, a PIBB sempre teve à frente dos trabalhos pastores de outros municípios.

Em entrevista cedida à Rádio Difusora de Sena, o pastor Deyson confirmou ter se convertido ao Evangelho em outubro de 2006. “O meu irmão Dângelo havia se convertido primeiro e começou a pregar a palavra de Deus pra nós e a orar em nosso favor. De uma maneira sobrenatural o Espírito Santo nos alcançou. Durante um culto, em outubro de 2006, o Espírito Santo falou ao meu coração e aceitei a Jesus, entreguei minha vida para Jesus”, destacou.

A partir daí, começou a frequentar assiduamente os cultos e demais atividades da PIBB. “Com o passar dos tempos, durante um culto, o pastor oldair revelou que tinha uma chamada pastoral pra mim e realmente hoje está se confirmando”, frisou.

Em relação ao novo desafio em sua vida, o pastor Deyson considerou: “Nasci e me criei aqui em Sena Madureira, as pessoas me conhecem, então a responsabilidade aumenta mais ainda, entretanto, tenho procurado fazer a obra de Deus com zelo e muito esforço”, completou.

Deyson é irmão de Denis Araújo. Eles também tem o dom de cantar. Em 2017, gravaram um CD intitulado “Cidadão do céu”, contendo 11 canções.

Atualmente, a PIBB de Sena Madureira conta com mais de 150 membros.