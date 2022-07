Homem é assassinado com 7 tiros no Conjunto Habitacional Cidade do Povo

James Oliveira de Moura, de 33 anos, foi morto a tiros na noite desta terça-feira (5), na rua Franco Silva, no Conjunto Habitacional Cidade do Povo, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, James trafegava em uma motocicleta modelo Titan de cor vermelha, quando foi surpreendido por um homem ainda não identificado que, de posse de uma arma de fogo, efetuou cerca de 10 disparos. James foi atingido por 7 tiros e morreu no local, antes de ser socorrido. Após a ação, o criminoso fugiu da cena do crime.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e enviou uma ambulância de suporte avançado, que só atestou morte de James.

A Polícia Militar esteve no local do ocorrido e colheu informações para tentar procurar pelo autor do crime na região, mas ninguém foi encontrado até o momento.

A área foi isolada para os trabalhos da perícia e o corpo do motociclista foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), para os exames cadavéricos.

A motivação do crime é desconhecida pela polícia. O caso será investigado por agentes da Delegacia Especializada de Investigação Criminal (DEIC).