Homem é esfaqueado pela esposa após ser pego namorando com outra no interior do AC

Uma ocorrência de lesão corporal foi registrada no último domingo (10), no beco do Adriano, bairro da Pista, em Sena Madureira.

Um homem das iniciais R.R.J foi atingido com dois cortes na região das nádegas e do abdômen desferidos pela sua própria companheira.

Informações levantadas pela Polícia Militar apontam que se tratou de um crime passional. A acusada teria chegado em casa e flagrado o marido namorando com outra mulher.

Enciumada, ela se apossou de uma faca e partiu pra cima do marido. A amante conseguiu se evadir do local e não foi ferida.

Após o episódio, R.R.J foi socorrido e encaminhado para o Pronto Socorro do Hospital João Câncio Fernandes, onde recebeu atendimento.

O médico plantonista informou que a vítima não corria risco de morte porque os cortes foram superficiais.

A mulher traída deverá responder pelo crime de lesão corporal.