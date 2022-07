Homem é ferido a golpe de gargalo de garrafa e dá entrada no PS de Rio Branco ‘brincando’, VÍDEO

Um homem de 26 anos foi ferido com um golpe de gargalo de garrafa na tarde deste sábado (9), dentro de uma residência localizada na Rua Rio Grande do Sul, no Bairro Aeroporto Velho, na região da Baixada da Sobral, em Rio Branco.

Segundo informações de testemunhas, a vítima estava bebendo dentro de uma residência com vários “amigos”, quando acabou discutindo com outro homem. Com os ânimos mais exaltados, o autor do crime acabou quebrando uma garrafa e, com o gargalo do objeto, feriu a vítima com um golpe nas costas. Após a ação, o acusado fugiu do local.

Populares ajudaram a vítima e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que enviou uma ambulância de suporte avançado para atender a vítima e depois de estabilizar o homem, que em seguida foi encaminhado ao pronto-socorro de Rio Branco em estado de saúde estável.

Ao desembarcar da ambulância de suporte avançado na emergência do PS, a vítima começou a fazer “drama”, como estivesse muito mal, mas tudo não passou de uma grande “brincadeira” por parte da vítima, que chegou a arrancar risadas dos socorristas, jornalistas e de pacientes que estavam na Unidade de Saúde para serem atendidos.

Policiais militares do 1° Batalhão estiveram no local do crime, pegaram as informações e as características do autor do crime, fizeram ronda ostensiva na área, mas ninguém foi encontrado.

O caso será investigado por agentes da Delegacia Especializada de Investigação Criminal (DEIC).