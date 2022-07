Homem é preso após ameaçar ex-companheira dentro de delegacia no AC: “Quem procura, acha”

Francimildo de Almeida Silva, 43 anos, foi preso acusado de ameaça, descumprimento de medidas protetivas de urgência da Lei Maria da Penha, na noite desta sexta-feira (1), dentro da Delegacia da Mulher, localizada na Via Chico Mendes, no bairro 6 de Agosto, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, a ex-companheira de 48 anos, já havia prestado queixa contra Francimildo e tinha uma medida protetiva urgente, mas o homem voltou a procurar a mulher e desta vez ela acionou a Policia Militar e os dois foram parar na Delegacia da Mulher.

Após prestar depoimento para a delegada, o homem viu a ex-companheira passando pelo corredor na saída e disse em alto e bom som: “quem procura, acha viu”, tentando intimidar a vítima a desistir do processo e retirar a denúncia na delegacia. Diante do fato, os agentes procuraram a delegada Carla Fabíola e falaram sobre a ameaça, e rapidamente a delegada mandou prender Francimildo que já estava fora da Unidade de Segurança Pública aguardando a saída da mulher para tomar satisfação com ela.

Os agentes deram voz de prisão ao acusado e foi feita ainda a prisão preventiva pelos crimes de grave ameaça e descumprimento de medidas protetivas baseado na Lei Maria da Penha.

O homem foi encaminhado para a Delegacia de Flagrantes (Defla), onde foi apresentado à autoridade policial plantonista e ficará a disposição da justiça.