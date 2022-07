Homem é vítima de emboscada e é ferido por 5 tiros em Rio Branco

Charles Silva Sales, 35 anos, foi ferido com cinco tiros após ser atraído para uma emboscada na tarde desta sexta-feira (22), na rua Beija-flor, próximo a Escola Beija-flor, no bairro Belo Jardim 2, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Charles foi convidado para ter relações sexuais com uma garota no início da tarde desta sexta-feira, e quando estava dentro de uma residência com ela, foi surpreendido por criminosos que chegaram no local e, de posse de armas de fogo, começaram a recolher a carteira e o celular da vítima. Em um certo momento, o homem percebeu que também iria ser morto e acabou entrando em luta corporal com os bandidos, e foi ferido com 5 tiros. Dois disparos atingiram, a “queima roupa”, o peito do homem, um no ombro esquerdo, um no braço e outro na mandíbula. Mesmo ferido, Charles conseguiu fugir dos homens e se esconderam em uma área de mata.

Populares viram a vítima ensanguentada ligaram para a polícia e para o Samu. Tanto a PM, quanto o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), estiveram na rua Beija-flor e não acharam Charles, pois o mesmo estavam correndo em fuga.

Já no início da noite, uma mulher passava próximo a barragem de um açude e viu Charles caído, cheio de sangue pelo corpo. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) voltou a ser acionado e enviou uma ambulância de suporte avançado, que encontrou a vítima e, após estabilizar o quadro clínico do homem, ele foi encaminhado para o pronto-socorro de Rio Branco, em estado de saúde grave.

A Polícia Militar esteve no local do ocorrido e colheu informações para tentar procurar pelo autor do crime na região, mas ninguém foi encontrado até o momento.

O caso será investigado por agentes da Delegacia Especializada de Investigação Criminal (DEIC).