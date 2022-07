Homem em situação de rua é vítima de acidente fatal em Cruzeiro do Sul

Na noite dessa quinta-feira-feira (21), a guarnição foi acionada pelo Copom para atender a um acidente de trânsito com vítima fatal, na AV Lauro Müller próximo ao Mercantil João Alves, por voltas das 23:40.

No local, foram coletadas as informações preliminares com os transeuntes. A vítima e o condutor foram encaminhados ao Pronto Socorro.

A vítima do atropelamento é o senhor José E.L., mais conhecido como bem-ti-vi, ele não resistiu aos ferimentos e foi a óbito. O condutor após acompanhá-lo ao hospital, foi à delegacia para se apresentar ao delegado plantonista a fim de esclarecer os fatos.