Homem encontra jaguatirica na cama do filho após deixar janela aberta; veja vídeo

Uma jaguatirica foi encontrada dormindo tranquilamente na cama de uma criança, na noite de segunda-feira (18), em Nioaque (MS) – a 180 km de Campo Grande. O animal silvestre foi resgatado pela Polícia Militar Ambiental (PMA) após o dono da casa encontrar o animal, que foi confundido com um “filhote de onça”. Assista no vídeo acima a soltura do “bebê” felino.

