Homem fica gravemente ferido após pular dentro do Rio Acre

Um homem identificado apenas como Rafael, 42 anos, ficou gravemente ferido, na tarde de domingo (10), após se machucar ao pular dentro do Rio Acre, no bairro Panorama, na região do São Francisco, em Rio Branco.

Segundo informações de familiares, Rafael estava consumindo bebida alcoólica desde sábado. Na tarde de domingo, resolveu se refrescar do calor intenso que fez na capital, tomando banho no Rio Acre. A vítima pulou dentro da água em uma parte rasa do rio e acabou batendo o peito na areia ocasionando um trauma torácico fechado.

Populares, ao verem Rafael agonizando no leito do rio, acionaram a ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que esteve no local e prestou os primeiros atendimentos e encaminhou o homem em estado de saúde grave ao pronto-socorro de Rio Branco.