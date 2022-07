Homem fratura pênis durante sexo e membro fica igual a uma berinjela

Médicos da Indonésia relataram, em um artigo publicado na revista científica International Journal of Surgery Case Reports, o caso de um homem de 50 anos que fraturou o pênis enquanto fazia sexo com a esposa e acabou ficando com o membro em um formato semelhante ao de uma berinjela.

Segundo os especialistas, durante o sexo, o paciente ouviu um barulho alto, perdeu a ereção e começou a experimentar um desconforto “extremo”. Pouco depois, o membro estava inchado e o homem apresentava um sangramento e já não conseguia mais urinar. Quatro horas depois, ele procurou uma emergência médica.

O pênis do homem ficou curvado e, pelo inchaço e o arroxeado da pele, os médicos fizeram a comparação com o legume. A fratura causou um rompimento dos tecidos no lado direito do órgão, e dentro da uretra.

O paciente precisou passar por uma cirurgia para reparar o membro e precisou abster-se de transar enquanto durasse a cicatrização. Ele voltou ao hospital 21 dias depois para retirar um cateter colocado na uretra.

De acordo com o texto, o paciente ficou “encantado” com os resultados, e o procedimento foi considerado “satisfatório” pelos médicos. Na ocasião, ele foi liberado para fazer sexo e para urinar sem o auxílio do cateter.

Os profissionais de saúde alertam que três sinais claros de fratura no pênis são o barulho de algo quebrando, o inchaço e a formação de hematomas. Sem atendimento médico imediato, os pacientes que passam pela situação podem desenvolver disfunção erétil.