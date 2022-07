Homem que tentou matar rival dentro de igreja no AC é condenado a 8 anos de prisão

A justiça de Sena Madureira realizou nesta quarta-feira (27), mais um julgamento na Comarca do Fórum Desembargador Vieira Ferreira, tratando de um crime contra a vida. Dessa vez, sentou-se no banco dos réus o nacional Jhonata das Chagas Moreira, acusado de tentar matar Lucas Ferreira Chaves.

A sessão foi presidida pelo juiz Fábio Farias, tendo também a participação do Ministério Público e da defesa do réu. Ao final dos debates, o corpo de jurados entendeu que Jhonata das Chagas foi o autor dos golpes contra Lucas Ferreira, tinha a intenção de matar a vítima e agiu por motivo torpe, mediante recurso que dificultou a defesa. Sendo assim, ele foi condenado a 8 anos e 3 meses de prisão.

Na sentença, o juiz Fábio Farias considerou graves as circunstâncias do crime: “Isso porque o crime foi praticado dentro de uma igreja evangélica e na presença de diversas pessoas (cerca de 150), dentre alas, crianças, idosos e gestantes, demonstrando maior audácia e desumanidade”.

De acordo com os autos do processo, a referida tentativa de homicídio ocorreu no dia 6 de agosto de 2015, nas imediações do seringal Prainha. Jhonata golpeou Lucas Ferreira de terçado, não conseguindo matá-lo por circunstâncias alheias à sua vontade.

O juiz Fábio Farias determinou, na sentença, que a pena seja cumprida inicialmente em regime fechado e negou ao réu o direito de responder em liberdade.