Homem sofre corte na cabeça após acidente, some do local e Samu encontra vítima em casa

Um homem identificado como Nivaldo, foi atropelado na noite desta quarta-feira (20), na Rua Formosa, no bairro Estação Experimental, em Rio Branco.

Segundo informações de populares, Nivaldo foi atropelado por um entregador enquanto caminhava pela rua. Após o acidente, o motoboy permaneceu no local para prestar socorro à vítima.

Nivaldo sofreu um corte na cabeça e, mesmo sangrando, quis ser levado para casa. Populares ajudaram o homem e foram até a casa dele, na Rua Belém, que fica próxima à Rua Formosa.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e foi até a rua do acidente, porém, o idoso não estava no local e os socorristas tiveram que encontrar a casa do homem.

Após alguns minutos, os paramédicos encontraram a vítima em casa, realizaram os atendimentos e encaminharam Nivaldo à UPA da Sobral.