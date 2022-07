Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quinta-feira

O desafio da natureza

Data estelar: Lua míngua em Touro

Em nosso reino humano a natureza desafia a si mesma para produzir o que, pela sua inércia, seria impossível. Portanto, te ergue sobre as cinzas de teu desânimo, evita a inércia que te leva a te esconder dos desafios e, por mais que não te sintas com essa bola toda, ainda assim encontra o fio de meada dessa natureza desafiadora que é tua própria humanidade.

Andar, por exemplo, não é natural, quanto menos dançar. Natural seria nos entregarmos à força da gravidade e deitarmos, permanecendo inertes. Andar e dançar são experimentações que trazem em seu ventre o desafio da natureza, o antagonismo criativo que nos inspira a fazer coisas que requerem esforço e empenho, motivados pelo ardor que não nos deixa nos acomodarmos, mas que, sem racionalidade nenhuma, se expressa através de nós quando nos permitimos ser maiores que nossos medos.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Este é o momento ideal para você tomar posse do que considera ser seu, mesmo que para isso tenha de enfrentar contrariedades e questionamentos. Vale a pena lutar para aproximar sua alma das realizações.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

É desnecessário explicar tudo que você sente, porque, além de isso ser impossível neste momento, há coisas que não merecem explicação, existem apenas para ser sentidas e deixadas de lado o quanto antes. É assim.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Na utopia da liberdade de expressão, tudo poderia e deveria ser dito. Porém, como a realidade está bem distante da condição ideal, melhor silenciar muitos pensamentos, a não ser que você goste de colocar lenha na fogueira.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Seria muito desconfortável não ter nenhuma certeza em relação à vida, porém, isso não significa que você deva se agarrar a qualquer uma, em busca de conforto e segurança. As certezas precisam ser questionadas, sempre.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Só importa que as coisas andem, priorize isso e nada além, porque se ficar discutindo sobre se a situação é justa ou não, o tempo vai se perder nas argumentações e nada prático será feito. E só importa que as coisas andem.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Este é o momento do ano em que seu andar por entre o céu e a terra fica cheio de questionamentos, tão profundos e íntimos, que melhor seria silenciar e tomar distância de tudo e de todos. Um pouco de solidão faz bem.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Seria ideal que a dinâmica dos relacionamentos fosse desprovida de tensões e todas as pessoas se entendessem bem. Porém, a realidade é distante da idealização, e será melhor lidar com ela do jeito que ela é.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

O que as outras pessoas fizerem, e afetar você, precisa ser tido em conta com muito cuidado, porque é assim que se constroem ou destroem os relacionamentos. Valerá muito a pena chamar a atenção sobre isso.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

A preguiça é inimiga do conhecimento, porque não se conhece a realidade sem sair do lugar, nem muito menos imaginando que as informações virão até você sem esforço. A investigação da realidade dá trabalho.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Quando a mente está aberta e receptiva, as novidades são incluídas na alma sem esforço nem drama. Porém, quando a mente se fecha no conhecimento adquirido, tudo parece ameaçar a integridade. Só que não!

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Suas certezas merecem expressão, mas cuide para não se iludir com a perspectiva de que serão abraçadas imediatamente pelas pessoas que as ouvirem. A verdade pode estar escancarada, e mesmo assim não atrair a atenção.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

São tantas coisas, tantos detalhes que dá a impressão que vai ser impossível amarrar todas as pontas e organizar o cenário. Assim funciona a mente resistente a entrar em ação. Combata o desânimo e em frente!