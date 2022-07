Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta segunda-feira

Lua vazia

Data estelar: Lua Vazia das 5h15 até 14h55

Rejeita sumariamente a demanda interior e exterior de que tenhas obrigação de estar no domínio de tua vida, e de que tenhas de ter um desempenho acima da média, para que tua presença seja competitiva, e não tenhas, por isso, de sofrer o apequenamento (bullying) que circula livre nas entrelinhas do discurso humano.

Essa obrigatoriedade é uma fantasia perversa, uma imposição dogmática que não se adequa às oscilações reais das potências cosmogônicas e telúricas de que teu humor e desempenho físico dependem. Na maior parte deste início de semana útil a Lua está Vazia, e isso afeta a amada objetividade que pretendemos ter, não por afinidade com os acontecimentos maiores, mas por imposição moral.

Já que o jogo é a imposição, impõe despreocupação à tua alma.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Muita coisa para pensar, muita coisa para conversar, mas, por enquanto, seria melhor adiar qualquer tipo de diálogo, aguardando por um momento em que houver mais juízo na consciência de todo mundo. Esperar.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Preocupações sempre haverá, mas junto a elas precisa haver também a consciência de que essas passam e que, em geral, em vez de ajudar, atrapalham bastante. Deixe as preocupações falando sozinhas, você siga em frente.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

O que era certo virou incerto, e tudo retorna ao início do jogo. Isso não precisa ser levado muito a sério, porque este dia é cheio de confusões e trapalhadas. Melhor descansar e praticar a arte da despreocupação.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

As conversas que você mantém na intimidade de seu coração, com sua própria consciência, precisam ser reservadas e mantidas em segredo, porque ninguém as entenderia e, ao contrário, seriam banalizadas e expostas.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Hoje é um daqueles dias em que todo o cardápio de trapalhadas pode acontecer, é como se as pessoas andassem todas desorientadas, mas ao mesmo tempo duras e convencidas de que o problema não é com elas, mas com as outras.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Hoje poderia ser um dia determinante, porque parece ser. Só que não! Pode até ser que aconteçam coisas interessantes, mas, ao mesmo tempo, não seria um momento auspicioso para tomar decisões ou fazer definições.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Um dia tudo parece claro, límpido e compreensível, para, no dia seguinte, o cenário parecer denso, obscuro e impossível de entender. Assim mesmo é o resultado da flutuação dos estados mentais. Não se importe com isso.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

As suspeitas que fazem você olhar com desconfiança tais ou quais pessoas, podem até ser procedentes e você ter bons argumentos para as sustentar, mas, em nome da sabedoria dos relacionamentos, seria melhor investigar.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Ao você perceber que as pessoas andam que nem baratas tontas, atropelando os acontecimentos, abra seu coração e assuma uma atitude compassiva, levando em conta, inclusive, que você pode ser uma dessas pessoas.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Sua mente enxerga inúmeros potenciais se abrindo, porém, hoje não seria o dia perfeito para os colocar em marcha. Continue fazendo planos e calculando os custos dos empreendimentos que entusiasmam sua alma.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

As piadas que seriam motivo de leveza e alegria num dia, no seguinte podem se tornar ofensivas, porque as pessoas carregam em suas consciências o peso das preocupações excessivas. Tenha isso em mente, e cautela.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Cuide para que o nervosismo não tome as rédeas de sua consciência, incentivando a fantasia de que, pela manifestação da impaciência, tudo poderia ser resolvido e as pessoas se motivariam a agir.