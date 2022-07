Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta sexta-feira

Caminho ascendente

Data estelar: Sol ingressa em Leão

Ainda que teu desânimo pareça eterno enquanto o sentires, mesmo assim a própria constituição elementar de teu corpo e alma te conduzirá ao momento em que te prepararás para agir, e sentirás novamente o sangue correndo livre em tuas artérias, produzindo humor exaltado.

Não há mal que dure para sempre, mas haverá sempre a inércia que pode estender sua temporada, incluindo novos capítulos dessa história decepcionante a que uma parte de nossa humanidade se dedica.

Lança mão de quaisquer recursos que sirvam ao propósito de te animares a agir, sem te comparar a ninguém nem tampouco imaginar que o que anima outrem também deva te colocar para cima. O ânimo é uma questão particular, e tu tens de reconhecer o que precisas para voltar a sentir que, minimamente, estás no caminho ascendente.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Evite esperar que o mundo e as pessoas outorguem a você o que seja de seu merecimento, porque isso, que seria ideal, não vai acontecer. Lutar pelo que é de seu merecimento é uma condição normal em nossa civilização.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Com a sensibilidade aguçada, sua alma perde o rebolado, porque não consegue colocar em prática tudo que sente, nem muito menos entender por que sente o que sente. Não se importe com isso, esse momento vai passar.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Se houvesse receptividade e leveza no coração humano, tudo poderia e deveria ser dito. Porém, o coração humano está cheio de ressentimentos e, por isso, nem sempre ouve direito o que as pessoas querem dizer.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

É importante cultivar certezas sobre a vida em geral, porém, mais importante ainda é ter a mente aberta para mudar essas certezas quando sua alma se deparar com uma situação que as colocar em xeque. É assim.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Afinal, só vai sobrar você para tomar as iniciativas que todo mundo fica empurrando com a barriga. Isso é importante, porque, mesmo que lhe pareça injusto estar nessa situação, pelo menos as coisas vão andar.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Apesar de toda sua vontade de se expressar e de aproximar as pessoas de sua vida interior, neste momento seria melhor dar um tempo a esse movimento, e aguardar por condições mais leves para isso acontecer. Melhor assim.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Apesar de as tensões incomodarem sua alma, pelo menos elas servem para atrair a atenção sobre assuntos que, de outra maneira, passariam despercebidos, o que não seria nada bom, porque seus interesses seriam lesados.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Quando você perceber que a atitude das pessoas afeta seu humor, tenha a delicadeza de levantar o tema e passar tudo em pratos limpos. É assim que os bons relacionamentos são construídos, com atenção e carinho.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

O conhecimento não é algo que venha a você sem esforço, porque conhecer e preguiçar andam em margens opostas. Para você conhecer melhor a realidade, você deve buscar informações e as questionar e investigar com zelo.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Muitas coisas andam mudando mais rapidamente do que sua alma é, atualmente, capaz de assimilar. Isso cria certo desconforto, mas que não deve preocupar você. Tente abrir sua mente para as novidades, isso sim.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Do jeito que as pessoas andam distraídas em busca de divertimento, é possível que um anjo caminhe entre elas e passe despercebido. Portanto, diga o que precisa dizer, mas se desapegue dos resultados.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Mentalmente, pareceria impossível dar conta de tudo, porém, se você desconsiderar os argumentos desanimadores da mente e entrar em ação, perceberá que é tudo muito mais fácil do que parece. É só começar que vai!