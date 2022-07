Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta sexta-feira

A realeza

Data estelar: Lua ainda Nova em Leão

Não importa que carreira tu tenhas escolhido nem tampouco o tipo de resposta que dês à célebre pergunta, o que queres ser quando crescer?, pois, independente do caminho optado, o que te destacará dentre teus semelhantes e diferentes é o grau de sabedoria que manifestes.

Sabedoria não se aprende na escola nem tampouco é uma matéria acadêmica, ela é fruto das decisões íntimas que afetam a economia mental, emocional e física do teu desempenho diante das demandas da vida. É a sabedoria que te tornará rei ou rainha de ti, e te brindará com a percepção de quem são teus aliados e quem teus inimigos, porque conhecerás com realismo a intimidade do coração humano, o teu e o dos outros.

Reis e rainhas são autodeterminantes, criam suas próprias regras, não para atropelar o mundo, mas para o melhorar com suas presenças.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Há encrencas que são criativas e produtivas, há outras que são meramente destrutivas. Você terá de escolher em que tipo de encrencas se envolver, porque, nesta parte do caminho, toda a variedade delas está disponível.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Por mais complexas que sejam as situações em que você se envolva neste momento da vida, recupere a confiança em si e aposte alto, porque provavelmente os resultados surpreenderão você, e no bom sentido da palavra.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Tudo que acontece atualmente dá muito pano para a manga de seus pensamentos, os quais, de tanta diversidade e multiplicidade, em alguns momentos congestionam. Não se importe com isso, dessa congestão virá a clareza.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Faça o que seja pertinente para agregar segurança e conforto, reagindo a tudo que limitar esse movimento, mas com o cuidado de que suas reações não compliquem ainda mais o cenário que não comporta mais complicação.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Tudo converge em você, a situação é um tanto incômoda, porque sua alma não gostaria de carregar tamanha responsabilidade, mas a esta altura do jogo seria impossível mudar as coisas, elas já adquiriram inércia própria.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Ainda que você não possa fazer as escolhas que gostaria, tendo de se submeter ao que acontece, se você resistir o mínimo possível a essa onda, descobrirá que a situação não é tão ruim assim. Há algo para você.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Ainda que a ajuda oferecida seja de duvidosa reputação, cheia de segundas e terceiras intenções, mesmo assim procure utilizar essa ajuda ao seu favor, porque este é um momento em que seus recursos seriam insuficientes.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Esperar que tudo seja ordenado e previsível é uma fantasia impossível de concretizar, porque do jeito que as coisas andam no mundo, os fatos importantes e determinantes acontecem misturados às banalidades.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Tudo que você enxerga sobre seu futuro é completamente possível, mas não dará para realizar de uma tacada só, porque ainda tem muitas questões antigas que precisam ser bem amarradas antes de se lançar ao futuro.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Tudo melhora, porém, a inércia do passado ainda pesa, repetindo acontecimentos que não têm mais nada a ver com a pessoa em que você se transformou. Você melhorou, é hora de desintegrar a âncora do passado.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Ainda que sua amada independência pareça estar diminuída, porque agora você precisa de ajuda, isso não vai limitar tanto seu destino. Ninguém é absolutamente independente, a realidade mais real é a interdependência.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Diversas potencialidades podem passar a vida inteira dormentes e esquecidas, mas num dia qualquer, sua alma acorda e percebe que precisa colocar em ação o que pretende, e aí as potencialidades se transformam em obras.