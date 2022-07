Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para este domingo (3/7)

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Nem tudo que você deseja está ao seu alcance, mas isso é justamente o que alimenta a imaginação, que se regozija se projetando a futuros incertos, nos quais o cenário existencial propicia a satisfação de tudo. É assim.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Os desentendimentos são chatos, mas serviram para você abrir os olhos e enxergar com mais clareza o que é possível conquistar, tirando de cena todas as ilusões tolas que as pessoas trouxeram, e que atrapalham bastante.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

É melhor continuar planejando e se projetando ao futuro na imaginação, do que se precipitar achando que, se não pegar a oportunidade atual, não haveria nenhuma outra mais no futuro. Tudo em seu tempo certo, isso sim.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

As emoções serenas são, neste momento, mais importantes do que você encontrar um apoio intelectual para entender tudo que acontece. Mais vale continuar sem entender nada, mas preservando o coração sereno e alegre.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Mesmo que haja diferença de opiniões e emoções desencontradas, ainda assim é preciso chegar a algum tipo de acordo, dividindo tarefas e responsabilidades. Assim as coisas serão leves e melhores para todo mundo.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Na prática, nada é impossível, mas algumas coisas são tão improváveis que nem mereceriam apostas favoráveis. Procure seguir pela linha do que estiver, neste momento, ao seu alcance, evitando cair em tentações.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Há ideias que podem ser levadas à prática, enquanto outras seria melhor descartar sumariamente, sem importar o quão belas e promissoras parecerem. A falta de praticidade agregaria desconforto a esta parte do caminho.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

A certeza brinda com um sentimento apaziguador, uma serenidade fora do comum. Você não precisa explicar nada a ninguém, o que você precisa é ter esta serenidade no coração, e navegar com soltura pela vida afora.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Ainda que você tenha de fazer concessões que em outro tempo teriam sido inimagináveis, mesmo assim você ganhará com isso, porque chegou a hora de se livrar de assuntos que, sabidamente, não têm solução. É assim.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

É nos gestos que as pessoas fazem inadvertidamente, com absoluta naturalidade, que você encontrará as pistas para entender melhor o que acontece e, principalmente, para enxergar com clareza a natureza das pessoas.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Entre uma confusão e outra acontecem também coisas muito bem definidas, que ajudam você a tomar decisões num cenário complexo, em que diversos e contraditórios ingredientes se acotovelam entre si. Decisões importantes.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

O sofrimento é sedutor, porque é uma dimensão em que as pessoas se entendem muito bem. Diferente de quando a alma se sente muito bem, porque nessa dimensão é mais difícil encontrar pessoas que celebrem seu sentimento.