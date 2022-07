Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para este sábado

As vísceras sabem

Data estelar: Lua cresce em Escorpião.

Quando teus raciocínios não te ajudarem a esclarecer e, pelo contrário, agregarem complexidade e impossibilidade, volta tua atenção ao que tuas vísceras te informarem, porque nelas está tua segunda mente, aquela que não mente, porque te conecta às sensações fundamentais, portadoras de fiéis informações a respeito das conexões que unem tua presença individual às correntes telúricas.

As vísceras nunca mentem, porque carecem de vieses e sofisticações, como os raciocínios “superiores” que a mente é capaz de fazer. As vísceras não são sofisticadas, porém, te fornecem o arquivo básico de conexões que te orientam para que as ações que devas empreender sejam pautadas pela autopreservação de tua integridade, física, emocional, mental e espiritual. As vísceras sabem.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Ao expressar seus sentimentos, cuide para não atropelar o entendimento alheio, porque nem sempre as pessoas querem receber o que você expressa, mas não por vir de você, e sim porque estão focadas em outra coisa.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Ao abrir seu coração, você deixa entrever tudo, porque não se pode abrir apenas uma fresta e mostrar aspectos selecionados. O coração, ou se abre por inteiro, ou fica fechado. Escolha as pessoas com quem se abrir.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Transite por um caminho seguro, evitando alternativas sedutoras que, depois, não brindariam com o que prometem. Transite por um caminho seguro, porque dessa forma você vai obter resultados muito melhores. Em frente.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Em vez de tentar decidir o que seria melhor fazer, teste na prática diversas alternativas, porque só a experiência concreta servirá de suporte para suas decisões. Teorias, há muitas, porém, a prática é uma só.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

A compreensão, quando chega, nunca mais é dissolvida, nem mediante o esforço de encontrar justificativas astutas para argumentar o contrário. A compreensão é um passo dado numa direção da qual não tem volta.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Nem tudo é o que parece ser, mas para o pensamento contemporâneo isso pouco importa, porque está mais interessado no que parece do que no que é. De toda maneira, para sua evolução, continua valendo parecer o que se é.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

O espírito é alegria pura, que se compartilha e contagia quem tiver o coração receptivo o suficiente para isso, porque, nas pessoas de coração enrijecido, a alegria alheia é insultante e provoca nervosismo.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Se tudo acontecesse por um toque de magia mental, a vida ia perder o encanto, porque o corpo não iria querer mais se movimentar, já que não seria mais necessário agir para conseguir o que se deseja. Gostaria?

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

A excitação é necessária, porque a alma não se conforma com viver um dia após o outro, num estilo pausado e previsível. A alma precisa disso, mas também precisa, e com urgência, de algo que faça diferença.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Ofereça, às pessoas com que você se relaciona, a melhor expressão possível de seus sentimentos, para que elas saibam com quem estão lidando. Sem a expressão dos sentimentos, fica todo mundo muito perdido.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Está tudo ao alcance da mão, mas, como sempre, os olhos buscam longe o que se encontra perto. Esse é o grande problema humano, que leva a complicar o que seria simples demais para conter a luminosa inteligência.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Para você se sentir bem, você pode esperar que o cenário seja propício e lhe brinde com tudo que você precisa, ou você pode, também, decidir interiormente que deseja se sentir bem, e intervir na realidade para isso.