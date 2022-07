“Hulk brasileiro” morre em aniversário de 55 anos

O “Hulk” morava em Ribeirão Preto, em São Paulo, e compartilhava nas redes sociais registros do dia a dia. Ele ficou famoso pelos grandes músculos, os quais conquistou com ajuda do óleo mineral Synthol.

“Eles me chamam de Hulk, Schwarzenegger e He-Man o tempo todo e eu gosto disso. Dobrei meus bíceps, mas ainda quero ser maior”, afirmou em entrevista ao Daily Mail há seis anos sobre querer alcançar 68 cm de diâmetro de bíceps.