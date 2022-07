Idoso de 90 anos pula muro em município do Acre e ainda debocha: “Pessoal besta, um murinho desses!”

Um idoso de 90 anos, muito conhecido no município de Sena Madureira, seu Vicente Líbio, o Nego Alemão, protagonizou uma cena que chamou a atenção dos moradores do bairro do Bosque, numa rua próxima a Avenida Guanabara.

Ele perdeu a chave da casa e não pensou duas vezes, pulou o muro de mais de dois metros de altura e de acordo com familiares, sem nenhuma dificuldade. Quem viu ficou espantado com a astúcia do velhinho que não esperou para soltar a dele: “Pessoal besta, um murinho desses!”.

Neste mês de junho ele comemora 90 anos com muita disposição. A equipe ContilNet deseja saúde e muitas alegrias para o seu Vicente Líbio, o Nego Alemão.

Confira o vídeo: