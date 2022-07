Idoso vai parar no PS de Sena após ser atingido por coice de cavalo

O aposentado Ermírio Silveira, de 70 anos, conhecido popularmente como “passarinho”, residente no bairro Florentino, em Sena Madureira, deu entrada no Pronto Socorro do Hospital João Câncio Fernandes, após ser atingido por um coice de cavalo.

Ele tem uma propriedade na região do rio Caeté e sofreu o acidente no momento em que lidava com os animais.

De acordo com informações, “passarinho” foi ferido nas duas coxas, entretanto, não sofreu fratura, ficando com hematomas.

Sem conseguir andar naquele momento, ele foi resgatado por uma equipe do Corpo de Bombeiros de Sena. “Em nome da nossa família, queremos agradecer o excelente trabalho do Corpo de Bombeiros, na pessoa do sargento C. Queiroz. Meu pai estava ruim e graças a Deus foi socorrido a tempo. Também agradecemos a toda equipe do Hospital João Câncio Fernandes pelo atendimento. Ele já está bem melhor”, comentou José Francisco, filho da vítima.

“Passarinho” é bastante conhecido em Sena Madureira e muito querido pelos moradores do Florentino e rio Caeté. O mesmo já se encontra em casa e se recupera progressivamente.