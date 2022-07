Ieptec dispõe de vagas para mediador de aprendizagem em saúde para atuar em Rio Branco e outros municípios

O Instituto de Educação Profissional e Tecnológica (Ieptec) Dom Moacyr abre mais um processo seletivo para contratação de profissionais que queiram trabalhar na mediação de cursos de qualificação profissional. Dessa vez, as vagas são destinadas ao público que trabalha na área da saúde.

O instituto disponibiliza 32 vagas para bacharéis nos cursos de Farmácia, Biomedicina e Enfermagem, ou pessoas que possuam curso superior em qualquer área da saúde. O candidato selecionado poderá escolher atuar em Rio Branco, Bujari, Sena Madureira, Senador Guiomard, Manoel Urbano ou Xapuri, com quatro vagas destinadas para cada município.

O centro de educação profissional e tecnológica (Cept) da rede Ieptec responsável pela execução dos cursos é a Escola Técnica em Saúde Maria Moreira da Rocha (ETSMMR) que fica localizada em Rio Branco, onde os mediadores estarão desenvolvendo suas atividades junto aos educandos dos cursos de Balconista de Farmácia, Recepcionista em Serviços de Saúde e Higienista de Serviços de Saúde.

O mediador contratado terá uma carga horária de até 240 horas, e sua remuneração será de R$ 28 reais por hora-aula.

O processo seletivo está com inscrições abertas até quarta-feira, 27, e está sendo efetuado apenas de forma online, por meio do endereço eletrônico: [email protected] com, para onde os candidatos devem enviar a documentação exigida no edital: ficha de inscrição preenchida, curriculum vitae em formato PDF, com as cópias dos documentos comprobatórios, como diploma de formação de nível superior, certificados de cursos realizados, declarações de experiências profissionais, etc; e documento de identificação pessoal legível com foto e sem rasuras, tudo em ARQUIVO ÚNICO formato PDF.

Para mais informações, o candidato deve acessar o edital disponível no portal do Ieptec: ead.ieptec.ac.gov.br, onde também estão disponíveis a ficha de inscrição e os demais anexos para preenchimento.